Guendalina Tavassi umiliata | Succede di tutto nel dietro le quinte | denuncia in diretta

Leggi su direttanews

(Di martedì 14 giugno 2022)inha rivelato di un gesto irrispettoso nei suoi riguardi: si infiamma lo studio dell’Isola dei Famosi Il retroscena di(screenshot Mediaset)L’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi ha regalato alcuni colpi di scena ed anche momenti di alta tensione. Protagonista ancora una volta di questo appuntamento anchepresente in studio con alcuni dei suoi ex compagni di avventura. La nota ex naufraga è stata ancora protagonista della puntata a causa di uno scontro particolarmente accesso con Lory Del Santo.è accaduto sotto gli occhi increduli dei presenti in studio, tra questi anche la stessa conduttrice Ilary Blasi. Una situazione inaspettata anche perché la ...