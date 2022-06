Gambe incastrate nella pressa | grave operaio a Bagni di Lucca - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @qn_lanazione: Gambe incastrate nella pressa, grave operaio a Bagni di Lucca - qn_lanazione : Gambe incastrate nella pressa, grave operaio a Bagni di Lucca -

RaiNews

L'uomo stava lavorando ad un compattatore di cartone quando è rimasto incastrato con lenel macchinario. Per liberarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto i ...... come quando ci si alza per sgranchirsi le, ma con l'obiettivo di svolgere un'attività ... perché molte persone potrebbero trovare più facile dedicarsi alle attività lampo,tra un ... Rimane incastrato con le gambe in una pressa, grave un operaio a Lucca con entrambe le gambe sotto ad un carrello compattatore, riportando gravi traumi agli arti inferiori. Non appena scattato l’allarme, lanciato dai colleghi, sul posto sono intervenuti uomini e ...Bagni di Lucca, 14 giugno 2022 - Un operaio di 48 anni è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in una ditta a Bagni di Lucca. L'uomo stava lavorando ad un compattatore di cartone quando è rimasto ...