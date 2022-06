Fedez pubblica gli audio con lo psicologo | per me è troppo e spiego perché

(Di martedì 14 giugno 2022) Sono ben consapevole di andare in direzione opposta alla gran parte dei commenti che vanno contornando la vicenda di, che ha diffuso in rete undella sua seduta dallo. Del clamore mediatico che vi ha fatto da sottofondo colpisce la banale e generalizzata ondata di plauso: bravo, complimenti, questo è un segno di forza. Insomma, “ne vogliamo ancora!”. L’azione del suddetto, fatta di certo in buona fede, apre però uno squarcio su uno spaccato di società mediatica ove il limite tra pubblico e provato è andato opacizzandosi sino a scomparire. Tutti coloro che oggi vanno spellandosi le mani dopo aver ‘sentito’ uno stralcio di seduta, felicifinalmente sono riusciti a mettere il naso nell’intimità di un vip, costituiscono a mio avviso l’avanguardia di un moto pulsionale che obbedisce alla ...

