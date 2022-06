Elena Del Pozzo, inquirenti: “Da madre nessuna commozione o segni pentimento” (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) – nessuna commozione o segni di pentimento da parte Martina Patti. Così gli inquirenti descrivono la reazione della madre, che dopo ore di interrogatorio, ha confessato l’omicidio della piccola Elena Del Pozzo, la bimba di quasi 5 anni uccisa a Mascalucia in provincia di Catania “con un coltello da cucina” e poi sepolta “a circa 600 metri dall’abitazione in un terreno”. “Il cadavere era parzialmente interrato ed occultato all’interno di 5 sacchi di plastica”, ha riferito in conferenza stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Catania, Rino Coppola. ” E sul terreno in questione a circa 600 metri dalla loro abitazione, sono state rinvenute una pala ed una zappa. Dopo il ritrovamento del corpo – ha aggiunto – la signora è stata ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 giugno 2022) (Adnkronos) –dida parte Martina Patti. Così glidescrivono la reazione della, che dopo ore di interrogatorio, ha confessato l’omicidio della piccolaDel, la bimba di quasi 5 anni uccisa a Mascalucia in provincia di Catania “con un coltello da cucina” e poi sepolta “a circa 600 metri dall’abitazione in un terreno”. “Il cadavere era parzialmente interrato ed occultato all’interno di 5 sacchi di plastica”, ha riferito in conferenza stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Catania, Rino Coppola. ” E sul terreno in questione a circa 600 metri dalla loro abitazione, sono state rinvenute una pala ed una zappa. Dopo il ritrovamento del corpo – ha aggiunto – la signora è stata ...

