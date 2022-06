Elena Del Pozzo | il pm | «Uccisa con un coltello da cucina» L’ipotesi sulla gelosia della madre dietro l’omicidio della bimba

(Di martedì 14 giugno 2022) La procura di Catania ha diffuso una nota in cui vengono ricostruite le prime ipotesi sul movente che ha portato Martina Patti a uccidere la figliaDel. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti,potrebbe essere stata«per via di una forma dinei confronti dell’attuale compagna dell’ex convivente». Nello specifico non tollerava che alla donna «si affezionasse anche la propria figlia». Al momento Patti è stata fermata per omicidio premeditato e pluriaggravato. Secondo una prima perizia medico-legale, sul corpobambina sono state trovate «molteplici ferite da armi da punta e taglio alla regione cervicale e intrascapolare». Sempre secondo la procura, la donna avrebbe portato avanti tuttoda sola. Dopo ...

... Piercarmine Sica, intervenendo nel corso della conferenza stampa presso la sedecomando provinciale di Catania di Piazza Verga, in merito al caso dila bimba uccisa dalla madre a ...Gli inviati di Chi l'Ha Visto sono a lavoro oggi sulla morte diPozzo, la piccola bambina di cinque anni che ieri sera era finita sui social e sui siti web perché presunta vittima di rapimento. In un primo momento in molti hanno temuto che la bambina ...Non sapendo come gestire questa bambina arriva così ad eliminarla, inventando una storia che ha dell'assurdo, un rapimento. Fornirà una motivazione ma poi sarà compito di tutti noi interrogarci su qua ...Alessandro e Martina. Ed Elena Del Pozzo. Quando i cronisti chiedono ai carabinieri di Catania quale sentimento, con quale disposizione d'animo la mamma di Elena, Martina Patti, ...