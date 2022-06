Draghi vuole Kiev subito nella Ue. Anche Israele ci aiuterà per il gas (Di martedì 14 giugno 2022) Il presidente del Consiglio, in visita in Israele, ha Anche sottolineato l'impegno nel rafforzare la collaborazione sul fronte energetico Leggi su tg.la7 (Di martedì 14 giugno 2022) Il presidente del Consiglio, in visita in, hasottolineato l'impegno nel rafforzare la collaborazione sul fronte energetico

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi alle Regioni: Il #PNRR parte dal basso, dai territori, con progetti di profondo valore strateg… - DavMatG : RT @lauranaka: Ci siamo: tassi #BTP al 4%, in fiamme lo spread. Politici con il piattino a chiedere carità alla #BCE ? Mario Monti al @Corr… - MariaDellaMoni6 : Ah ma quindi ci state dicendo che la BCE può cancellare lo spread se vuole? Strano lo facciano quando c'è il Govern… - alessandradale0 : RT @CristinaMolendi: La #Meloni afferma con molta nonchalant che si può fare a meno di #Draghi e che lei è pronta. “Un leader che sa cosa v… - giuliabottini : Certo solo scelte anitiitaia.antiitaliani.#Draghi non si accorge neppure dello sgambetto della #Lagsrde ?...o non p… -