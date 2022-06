Domani stop ai buoni pasto, la protesta di esercenti e Gdo (Di martedì 14 giugno 2022) Domani non verranno accettati i buoni pasto nei bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio: Ancd ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 14 giugno 2022)non verranno accettati inei bar, ristoranti, alimentari, supermercati e ipermercati aderenti alle principali associazioni di categoria della distribuzione e del commercio: Ancd ...

Pubblicità

mrosamalisan : RT @messveneto: Costa: “Possibile proroga delle mascherine sui mezzi di trasporto, in Rsa e ospedali”: Domani il Cdm. Stop dopo il 15 giugn… - messveneto : Costa: “Possibile proroga delle mascherine sui mezzi di trasporto, in Rsa e ospedali”: Domani il Cdm. Stop dopo il… - MDiretta : Messina, Amam: guasto a Fiumefreddo, distribuzione ridotta oggi e domani Guasto in nottata alla cabina ENEL di Fium… - Loretomammamia : @zingaromarcelbs STOP Cognac andiamo a dormire e ci vediamo in nostri sogni, domani sarò una zombie per colpa tua,… - idr1nkwine : stop domani lavoro la mattina e non mi sveglierò se continuo a cazzeggiare col telefono -