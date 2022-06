Covid: accordo Ue, Green Pass prorogato di un anno (Di martedì 14 giugno 2022) Bruxelles, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il Parlamento Europeo e il Consiglio, co-legislatori dell'Unione Europea, hanno raggiunto ieri notte un accordo per prorogare di un anno la validità del certificato digitale Covid Ue, meglio noto come Green Pass, che sarebbe scaduto il 30 giugno prossimo. L'obiettivo è continuare a disporre di uno strumento utile a facilitare gli spostamenti nell'Ue, nel caso in cui dovesse emergere una nuova variante preoccupante del Sars-CoV-2. Gli Stati dovranno astenersi dall'imporre restrizioni alla libera circolazione per i titolari del certificato: potranno imporle solo se proporzionate, necessarie e non discriminatorie, allo scopo di tutelare la salute pubblica. Il Green Pass a livello Ue ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Bruxelles, 14 giu. (AdnKronos Salute) - Il Parlamento Europeo e il Consiglio, co-legislatori dell'Unione Europea, hraggiunto ieri notte unper prorogare di unla validità del certificato digitaleUe, meglio noto come, che sarebbe scaduto il 30 giugno prossimo. L'obiettivo è continuare a disporre di uno strumento utile a facilitare gli spostamenti nell'Ue, nel caso in cui dovesse emergere una nuova variante preoccupante del Sars-CoV-2. Gli Stati dovrastenersi dall'imporre restrizioni alla libera circolazione per i titolari del certificato: potrimporle solo se proporzionate, necessarie e non discriminatorie, allo scopo di tutelare la salute pubblica. Ila livello Ue ...

Pubblicità

Adnkronos : #Greenpass, arriva l'accordo #Ue: sarà prorogato fino a giugno 2023 come strumento utile contro il #Covid. - Europarl_IT : ?????? Certificato COVID dell'UE ?? Il Parlamento ed il Consiglio europeo hanno trovato un accordo per il prolungament… - bastacosi15 : RT @ultimenotizie: Il Parlamento Europeo e il Consiglio, colegislatori dell'Unione Europea, hanno raggiunto ieri notte un accordo per proro… - roby73fox : RT @ultimenotizie: Il Parlamento Europeo e il Consiglio, colegislatori dell'Unione Europea, hanno raggiunto ieri notte un accordo per proro… - europapalia : Il Parlamento Europeo e il Consiglio, hanno raggiunto un accordo per prorogare di un anno la validità del certific… -