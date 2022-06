Cerniera | riparala in pochi minuti così

Leggi su formatonews

(Di martedì 14 giugno 2022)in: ecco il trucco per aggiustare quest’elemento fondamentale per la chiusura dei nostri capi. Che ci piaccia o no, sia che si tratti di pantaloni oppure di giacche o felpe, le cerniere sono spesso quasi indispensabili; chiusura alternativa ai bottoni, permettono appunto una perfetta aderenza del capo. Riparare laè davvero molto facile: ecco come si può fare (foto: Pixabay).Spesso però, sia con l’usura del tempo che con movimenti troppo energici, ci troviamo a dover far fronte a delle cerniere rotte. Come fare quindi in queste situazioni? Ecco come riparlarle inin...