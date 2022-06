Bordeaux, dopo la retrocessione non arriva l’iscrizione: le ultime (Di martedì 14 giugno 2022) dopo la retrocessione arriva anche il triste epilogo per il Bordeaux che non si iscriverà in Ligue 2 ripartirà dalla terza serie dopo la retrocessione arriva anche il triste epilogo per il Bordeaux che non si iscriverà in Ligue 2 ripartirà dalla terza serie. I motivi sono per i problemi finanziari in cui versa il club che ora dovrà ripartire dalla terza serie francese. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 giugno 2022)laanche il triste epilogo per ilche non si iscriverà in Ligue 2 ripartirà dalla terza serielaanche il triste epilogo per ilche non si iscriverà in Ligue 2 ripartirà dalla terza serie. I motivi sono per i problemi finanziari in cui versa il club che ora dovrà ripartire dalla terza serie francese. Lo riporta Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

sportli26181512 : Francia, Bordeaux retrocesso d'ufficio in 3^ divisione. Le news: Dopo la retrocessione sul campo in Ligue 2, il Bor… - salvatore12247 : Bordeaux.Dopo la retrocessione sul campo in Ligue 2,scalano di un'ulteriore categoria per decisione della Commissio… - bennygiardina : Mazzata per i @girondins di #Bordeaux: retrocessi d'ufficio in National 1 (terza serie) dopo le prime verifiche del… - 28HABITX : periodo più imbarazzante dell’anno estate poiché la mia pelle inizia a diventare bordeaux, spuntano le macchie e no… - Giacomobacci2 : RT @DavideLusinga: Il @girondins ufficializza il ritorno al #Milan di Yacine #Adli: 'La fine di un'avventura di tre anni e mezzo nel club.… -