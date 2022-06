Bonus 200 euro, dipendenti e partite iva: a chi spetta e come fare a richiederlo con il modulo (Di martedì 14 giugno 2022) 50 del 2022 (il cosiddetto decreto aiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio) è presente un passaggio dove viene spiegato che "tale indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di ... Leggi su ilriformista (Di martedì 14 giugno 2022) 50 del 2022 (il cosiddetto decreto aiuti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio) è presente un passaggio dove viene spiegato che "tale indennità è riconosciuta in via automatica dal datore di ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Il bonus bollette di 200 euro non è automatico, va compilato un modulo - Freed0m_20 : RT @tempoweb: #Bonus 200 euro, per i lavoratori #dipendenti non è automatico. Ecco l'autocertificazione da compilare #lavoro #governo #14gi… - Andrea_V_73 : '#Bonus200 euro, per i 14 milioni di lavoratori dipendenti non è automatico: serve una dichiarazione' @sole24ore - SemplicementeGL : RT @fattoquotidiano: Brutte notizie sul fronte del bonus 200 che da luglio verrà erogato a 31,5 milioni di italiani con redditi inferiori a… - Massimi47715989 : -