Bianca Berlinguer, addio a Cartabianca? L'indiscrezione non lascia dubbi (Di martedì 14 giugno 2022) Bianca Berlinguer sta davvero per dire addio a CartaBianca, a poche ore dalla puntata conclusiva della trasmissione di Rai Tre, L'indiscrezione fa davvero preoccupare i fan. Manca davvero poco alla messa in onda della puntata finale di CartaBianca che anche in questa stagione tv ha riscosso un grande successo, eppure per la padrona di casa le notizie che da qualche giorno si inseguono non sono per niente quelle che tutti ci saremmo aspettati di leggere. Pare infatti che la conduttrice e giornalista sia ad un passo dal dire addio alla prima serata di Rai Tre e quindi al programma storico nato proprio con lei ormai moltissimi anni fa. Secondo quanto si legge sul sito Fanpage tra i nomi più accreditati che potrebbero prendere il suo posto ci sta ...

