(Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. "(Adnkronos) - Abbiamo un presidente del Consiglio, nella persona di Mario, che è di per sè unorispetto alle instabilità finanziarie, che è di per sè un elemento di garanzia. Se non ci fosseora losarebbe più". Così Enricoa Di Martedì su La7.

Il Tempo

Bce: Letta, 'Draghi è scudo di per sè, senza di lui spread più alto' Roma, 14 giu. "(Adnkronos) - Abbiamo un presidente del Consiglio, nella persona di Mario Draghi, che è di per sè uno scudo rispetto alle instabilità finanziarie, che è di per sè un elemento di garanzi ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - Sono deboli le Borse europee a meta' seduta, fallendo il tentativo di rimbalzo visto in avvio. A Piazza Affari il Ftse Mib perde lo 0,83%, a Francofor ...