Atp Halle 2022 | programma e orari di mercoledì 15 giugno con Kyrgios-Tsitsipas

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco dell'Atp 500 di Halle 2022, in riferimento alla giornata di mercoledì 15 giugno. In evidenza la sfida tra Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas, due atleti particolarmente talentuosi, con il primo avente caratteristiche più adeguati all'erba. In campo anche Daniil Medvedev, numero uno al mondo, il quale dovrà vedersela con l'insidioso David Goffin sull'OWL Arena tedesca. Da non perdere, inoltre, i match con Hubert Hurkacz e Felix Auger-Aliassime protagonisti. Di seguito tutti gli incontri di giornata sul verde di Halle. OWL ARENA dalle ore 12.00 – (1) Medvedev vs Goffin a seguire – (5) Hurkacz vs Humbert a seguire – (WC) Kyrgios vs (2) Tsitsipas a seguire – ...

