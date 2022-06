Antonello: «Non esiste più un’esclusiva su San Siro» (Di martedì 14 giugno 2022) Continua a tenere banco il tema del nuovo stadio a Milano. In attesa di capire quale amministrazione trionferà a Sesto San Giovanni – i candidati sindaco Di Stefano e Foggetta sono finiti al ballottaggio –, l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello ha ribadito alcuni concetti fondamentali per il futuro impianto dei nerazzurri e del Milan. «Stiamo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 14 giugno 2022) Continua a tenere banco il tema del nuovo stadio a Milano. In attesa di capire quale amministrazione trionferà a Sesto San Giovanni – i candidati sindaco Di Stefano e Foggetta sono finiti al ballottaggio –, l’amministratore delegato dell’Inter Alessandroha ribadito alcuni concetti fondamentali per il futuro impianto dei nerazzurri e del Milan. «Stiamo L'articolo

Pubblicità

sportmediaset : Antonello: 'Nuovo stadio? Non c'è più l'esclusiva su San Siro' #stadio #inter #sansiro #antonello - antonello_ngl : RT @barbarajerkov: A Taranto M5S dal 48% delle politiche al 4. Ora vorrei chiedere a uno per uno a quel 48%: ma che credevate quando li ave… - Zelgadis265 : RT @CalcioFinanza: #Inter, #Antonello: «Non esiste più un’esclusiva su San Siro» - CalcioFinanza : #Inter, #Antonello: «Non esiste più un’esclusiva su San Siro» - mrcruizyy : RT @marifcinter: #Antonello: 'Abbiamo lavorato con i nostri consulenti per predisporre il dossier da presentare al Comune. Non c'è più escl… -