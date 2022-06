Anche a Roma la piaga delle baby gang: 15enne africano accoltellato in centro da un coetaneo (Di martedì 14 giugno 2022) Ci sarebbe il fenomeno delle baby gang dietro il caso di un 15enne accoltellato nella prima serata di ieri, a Roma, nel centralissimo quartiere Prati. Il ragazzino, di origine capoverdiana, è stato ferito a un braccio da un giovane poco più grande, Anche lui capoverdiano, al termine di una lite che gli inquirenti definiscono «per futili motivi». Forse un cappellino conteso. Il ragazzo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bambin Gesù, secondo i primi referti medici non sarebbe stato colpito a organi vitali, ma le sue condizioni sono apparse comunque critiche. L’aggressore, un 16enne, è stato fermato dopo che si era allontanato con gli amici. Sarà denunciato per lesioni gravi. L’ombra delle baby gang ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 14 giugno 2022) Ci sarebbe il fenomenodietro il caso di unnella prima serata di ieri, a, nel centralissimo quartiere Prati. Il ragazzino, di origine capoverdiana, è stato ferito a un braccio da un giovane poco più grande,lui capoverdiano, al termine di una lite che gli inquirenti definiscono «per futili motivi». Forse un cappellino conteso. Il ragazzo ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Bambin Gesù, secondo i primi referti medici non sarebbe stato colpito a organi vitali, ma le sue condizioni sono apparse comunque critiche. L’aggressore, un 16enne, è stato fermato dopo che si era allontanato con gli amici. Sarà denunciato per lesioni gravi. L’ombra...

