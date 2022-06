70 anni di Roy Roger's (Di martedì 14 giugno 2022) “Gli anni di che belli erano i film/gli anni dei Roy Roger’s” come jeans cantava Max Pezzali ne Gli anni, pezzo fondamentale del pop radiofonico generazionale dei ’90s. Gusti musicali a parte, su una cosa Max Pezzali aveva ragione: un paio di Roy Roger’s l’abbiamo avuto tutti. Infatti, generazione dopo generazione, e denim dopo denim, quella di Roy Roger’s è una storia italiana che nel 2022 compie 70 anni. Nel 1952 Francesco Bacci e la moglie Giuliana utilizzano tela di denim proveniente dagli Stati Uniti per confezionare il primo paio di blue-jeans. Oggi si celebra quell’intuizione con la riproduzione di 5 icone del brand, appartenenti a decenni diversi, in cui si riconosce l’essenza di un modo di intendere l’abbigliamento e insieme di una rivoluzione. Primo jeans ... Leggi su gqitalia (Di martedì 14 giugno 2022) “Glidi che belli erano i film/glidei Roy’s” come jeans cantava Max Pezzali ne Gli, pezzo fondamentale del pop radiofonico generazionale dei ’90s. Gusti musicali a parte, su una cosa Max Pezzali aveva ragione: un paio di Roy’s l’abbiamo avuto tutti. Infatti, generazione dopo generazione, e denim dopo denim, quella di Roy’s è una storia italiana che nel 2022 compie 70. Nel 1952 Francesco Bacci e la moglie Giuliana utilizzano tela di denim proveniente dagli Stati Uniti per confezionare il primo paio di blue-jeans. Oggi si celebra quell’intuizione con la riproduzione di 5 icone del brand, appartenenti a decenni diversi, in cui si riconosce l’essenza di un modo di intendere l’abbigliamento e insieme di una rivoluzione. Primo jeans ...

