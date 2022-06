Venezia | Niederauer | «L’annuncio di Molinaro coerente con il nostro spirtio»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 giugno 2022) Duncan, presidente del, ha parlato in merito aldi Cristiancome nuovo direttore dell’area tecnica Duncanha parlato ai canali ufficiali deldopo la nomina a direttore dell’area tecnica sportiva di Cristian. LE PAROLE – «Come preannunciato in occasione della presentazione del nuovo allenatore, abbiamo scelto chi comporrà l’area sportiva delclub. Il cambiamento porta con sé delle opportunità, edi oggi è in linea con questo spirito. La nostra filosofia si fonda sulla valorizzazione dei giovani professionisti. Ilapproccio decisionale continuerà ad essere basato sul contributo collettivo di un gruppo di persone con ...