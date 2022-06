Uomini e Donne, primi problemi tra Luca e Soraia: “La distanza è un grande ostacolo” (Di lunedì 13 giugno 2022) Le cose tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, la sua scelta a Uomini e Donne, sembrano procedere per il meglio, fatta salva l’incognita relativa alla distanza. In un’intervista, infatti, la 27enne italo egiziana, che abita a Como con la famiglia, ha spiegato che i chilometri che separano la sua città da Roma sono sicuramente un enorme ostacolo che per adesso rimarrà tale, visto che non andranno subito a vivere insieme come hanno fatto tante altre coppie di Uomini e Donne in passato. Uomini e Donne, l’ex tronista Angela Artosin lasciata dal marito dopo il cancro A comunicare quanto successo nella sua vita è stata lei stessa con un ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 13 giugno 2022) Le cose traSalatino eAllam Ceruti, la sua scelta a, sembrano procedere per il meglio, fatta salva l’incognita relativa alla. In un’intervista, infatti, la 27enne italo egiziana, che abita a Como con la famiglia, ha spiegato che i chilometri che separano la sua città da Roma sono sicuramente un enormeche per adesso rimarrà tale, visto che non andranno subito a vivere insieme come hanno fatto tante altre coppie diin passato., l’ex tronista Angela Artosin lasciata dal marito dopo il cancro A comunicare quanto successo nella sua vita è stata lei stessa con un ...

Pubblicità

repubblica : Blu per gli uomini, rosa per le donne: il caso dei registri degli elettori delle comunali e referendum. Il Partito… - guerini_lorenzo : In #Islanda nella base di #Keflavik per ringraziare le donne e gli uomini della Task Force Air di @ItalianAirForce… - poliziadistato : Due fratelli, due uniformi, un unico obiettivo: la tutela della sicurezza delle nostre comunità. Auguri alle donne… - bsvezia : RT @guerini_lorenzo: In #Islanda nella base di #Keflavik per ringraziare le donne e gli uomini della Task Force Air di @ItalianAirForce nel… - arch_ts : @larennachic Anche certi uomini si mettono con donne di 20 30 anni più piccole -