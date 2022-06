Roma. Tornano dopo 32 anni i treni alla stazione di Vigna Clara (Di lunedì 13 giugno 2022) dopo tanto tempo è tornata finalmente in funzione la linea ferroviaria che collega Roma nord con il resto della città: la stazione di Vigna Clara è di nuovo attiva. La stazione registrava la partenza del suo ultimo treno ben 32 anni fa. Grandissima soddisfazione per i cittadini che si sono battuti per la sua riapertura. stazione di Vigna Clara: il primo treno dopo 32 anni di chiusura È partito puntuale, alle ore 7:42, il treno proveniente dalla stazione di Vigna Clara dopo 32 anni di chiusura. Le rotaie, inaugurate nel 1990 in occasione dei Mondiali di Calcio erano state chiuse nel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 giugno 2022)tanto tempo è tornata finalmente in funzione la linea ferroviaria che colleganord con il resto della città: ladiè di nuovo attiva. Laregistrava la partenza del suo ultimo treno ben 32fa. Grandissima soddisfazione per i cittadini che si sono battuti per la sua riapertura.di: il primo treno32di chiusura È partito puntuale, alle ore 7:42, il treno proveniente ddi32di chiusura. Le rotaie, inaugurate nel 1990 in occasione dei Mondiali di Calcio erano state chiuse nel ...

