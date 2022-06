Roma | 14enne accoltellato al braccio da un coetaneo | è ricoverato in codice rosso

(Di lunedì 13 giugno 2022) Un ragazzino di 14 anni originario di Capo Verde è statoal culmine di una lite con un, intorno alle 20 di lunedì, in viale Giulio Cesare a, non lontano dalla fermata della metropolitana Lepanto. La vittima ha riportato una ferita profonda aled è stato trasportato inall’ospedale Bambin Gesù, dov’è stato sottoposto a intervento chirurgico: la coltellata non sembra aver raggiunto organi vitali. L’aggressore è invece fuggito. Dalle prime informazioni sembra che la lite si sia innescata per futili motivi. Sull’aggressione indagano gli agenti del commissariato Prati e la Squadra mobile della Capitale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

zazoomblog : Baby gang 14enne accoltellato al braccio da un coetaneo a Roma: è ricoverato in codice rosso - #14enne… - infoitinterno : Roma, 14enne accoltellato da coetaneo: è grave - infoitinterno : Roma: 14enne accoltellato a fermata metro da coetanei, è grave - LaPresse - lifestyleblogit : Roma, 14enne accoltellato da coetaneo: è grave - - zazoomblog : Roma 14enne accoltellato in strada: è gravissimo - #14enne #accoltellato #strada: -

... di origini capoverdiane, è stato accoltellato, questa sera nei pressi della stazione Lepanto a. Nel corso di una lite per futili motivi tra il giovanissimo e un suo conoscente, ilè ...... anel quartiere Prati, non lontano dalla fermata della metropolitana Lepanto. Il, capoverdiano, ha riportato una ferita profonda al braccio ed è stato trasportato in codice rosso al ...Un ragazzino di 14 anni originario di Capo Verde è stato accoltellato al culmine di una lite con un coetaneo, intorno alle 20 di lunedì, in viale Giulio Cesare a Roma, non lontano dalla fermata della ...14enne accoltellato in Prati: le liti tra ragazzini, anche ‘dure’, sono un classico ma il coltello è pura follia Questo perché, come dicevamo, le ‘baruffe’ o vere e proprie scazzottate – per quanto ...