Rinnovi Koulibaly e Fabian Ruiz, la richiesta di Spalletti a De Laurentiis: le cifre (Di lunedì 13 giugno 2022) Rinnovi Koulibaly e Fabian Ruiz, Spalletti ha fatto espressa richiesta a De Laurentiis di fare uno sforzo per questi due giocatori L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 13 giugno 2022)ha fatto espressaa Dedi fare uno sforzo per questi due giocatori L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

FootballScout24 : RT @napolista: Gazzetta: Fabian Ruiz come Milik, fuori rosa se non rinnova La strategia di rimandare i rinnovi non sta pagando: Koulibaly,… - napolista : Gazzetta: Fabian Ruiz come Milik, fuori rosa se non rinnova La strategia di rimandare i rinnovi non sta pagando: K… - kaiodybalaloca5 : @F0NZ1N96 @AngeloCabr Sta per rinnovare???? Davvero?? Non credo proprio che che rinnovi,il napoli non ha i soldi pe… - ottopagine : Napoli, dilemma rinnovi: Spalletti spera nella conferma di Koulibaly #Napoli - scuroscuroscuro : RT @MikeRizzi95: @MatthijsPog Ogni anno koulibaly è sul mercato e in rotta col Napoli, e puntualmente firma 28 rinnovi ,per poi tornare sul… -