Referendum giustizia | reazioni della politica | “Stop a voto su questioni tecniche Con fine vita e cannabis affluenza sarebbe stata diversa”

(Di lunedì 13 giugno 2022) La dimostrazione che “non si può chiedere ai cittadini di esprimersi su materie squisitamente”, insomma “il quorumstato alla portata” se tra i quesiti ci fossero stati legalizzazione. Non a caso, c’è chi indica Giuliano Amato come “il primo responsabile di questo fallimento”. Nel day after del flop epocale dei 5sulla, con l’appena sopra il 20%, mai così bassa nella storia, molti pezzisottolineano come si evidenzi la necessità di rivedere temi e regole dell’istituto referendario. Mentre il leader del Movimento Cinque Giuseppe Conte propone un’altra lettura precisando come si siano allestiti i seggi per “votare ...

Pubblicità

marcotravaglio : La ridicola disfatta dei cinque referendum contro la Giustizia merita un De Profundis degno della sua catastrofica… - riotta : Dopo la sconfitta, telefonatissima, dei disgraziati referendum sulla giustizia vi spiegheranno che nei tribunali it… - sandrogozi : La #giustizia era fuori dall'agenda politica: grazie al #referendum è di nuovo centrale. Ora è chiaro chi sono i co… - GiuliaPrimicer1 : RT @carlopiana: Che i #referendum avessero poche chances di sollevare interesse, visto il tema e visto il livello di propaganda contraria,… - ArcaduAngelo : RT @ImolaOggi: Referendum giustizia, affluenza 20% Hub vaccinali, affluenza oltre 80% FINE -

Malpezzi (Pd): 'I quesiti sono stati usati in modo propagandistico dal centrodestra'. Il ministro D'Incà: 'L'astensionismo va combattuto per proteggere la ...Un risultato prevedibile e questa volta il sole e il mare non c'entrano o c'entrano poco: gli italiani non hanno votato per ilsulla, ma si sono comunque recati alle urne per le amministrative. Un dato di fronte al quale la politica si interroga. Alle 19 l'affluenza era solo del 14,84% degli aventi ...I referendum sulla giustizia hanno fatto segnare il record negativo di partecipazione, con un dato finale di affluenza inferiore al 21% degli aventi diritto. Ma il dato "effettivo" della ...Malpezzi (Pd): "I quesiti sono stati usati in modo propagandistico dal centrodestra". Il ministro D'Incà: "L'astensionismo va combattuto per proteggere la democrazia".