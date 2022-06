Reddito di cittadinanza tagliato agli invalidi, nuovo appello al governo: “Approvi emendamento per modificare la norma” (Di lunedì 13 giugno 2022) nuovo appello al governo perché rimedi al pasticcio dei tagli del Reddito di cittadinanza che gli invalidi stanno subendo dallo scorso gennaio. Le parlamentari Paola Nugnes e Doriana Sarli chiedono, chiamando in causa il ministro del lavoro Andrea Orlando, l’impegno ad approvare un emendamento al decreto Aiuti a favore degli invalidi civili al 100% che a causa di un automatismo della legge sul rdc “si sono visti decurtare dall’Inps parte o tutta la quota spettante a seguito di un aggiornamento dei minimi della pensione di invalidità“. L’emendamento sarà presentato a prima firma Sarli. Il governo aveva accolto un odg al decreto Sostegni ter a prima firma Nugnes che chiedeva “questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022)alperché rimedi al pasticcio dei tdeldiche glistanno subendo dallo scorso gennaio. Le parlamentari Paola Nugnes e Doriana Sarli chiedono, chiamando in causa il ministro del lavoro Andrea Orlando, l’impegno ad approvare unal decreto Aiuti a favore deglicivili al 100% che a causa di un automatismo della legge sul rdc “si sono visti decurtare dall’Inps parte o tutta la quota spettante a seguito di un aggiornamento dei minimi della pensione dità“. L’sarà presentato a prima firma Sarli. Ilaveva accolto un odg al decreto Sostegni ter a prima firma Nugnes che chiedeva “questo ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Ora estendere il reddito di cittadinanza e costruire un sistema di minimi salariali per contrastare le nuove povert… - NicolaPorro : ?? Il caos seggi a Palermo, l’indignazione del Domani sull’ingiusta carcerazione a corrente alternata e il nuovo sca… - Mov5Stelle : 'Gli strumenti di lotta alla povertà, come il Reddito di Cittadinanza e il salario minimo, hanno una funzione essen… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Reddito di cittadinanza tagliato agli invalidi, nuovo appello al governo: “Approvi emendamento per modificare la norma… - MariaAversano1 : RT @fattoquotidiano: Reddito di cittadinanza tagliato agli invalidi, nuovo appello al governo: “Approvi emendamento per modificare la norma… -