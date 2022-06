Ranking ATP: Djokovic perde il trono, Medvedev di nuovo in vetta (Di lunedì 13 giugno 2022) UNA DATA STORICA - Il 13 giugno 2022 era stata annunciata come una data importante per il Ranking ATP, e così è stato. Con lo scadere dei 2000 punti conquistati da Novak Djokovic dopo la vittoria dell'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 giugno 2022) UNA DATA STORICA - Il 13 giugno 2022 era stata annunciata come una data importante per ilATP, e così è stato. Con lo scadere dei 2000 punti conquistati da Novakdopo la vittoria dell'...

Pubblicità

SuperTennisTv : ?? Ranking #ATP: Medvedev torna in vetta alla classifica. Best ranking per Zverev (2) e Ruud (5) che superano rispet… - ClaudiaTattola : RT @TennisWorldit: Ranking Atp/Wta 13/06/2022 Djokovic cede la vetta, in calo Sinner e Musetti - oktennis : Escono i punti del Roland Garros 2021 e Daniil Medvedev si risiede sul trono del ranking ATP seguito da Sascha Zver… - federtennis : ??Ranking #ATP: Berrettini trionfa a Stoccarda e mantiene la 10ª posizione. Un passo indietro per Sinner (13) e stab… - AngyDeVincenzo : RT @lorenzofares: Pioggia di best ranking ???? nella top400 #ATP 145 @FAgamenone ???? 159 #Moroni ???? 173 #Zeppieri ???? 186 #Nardi ???? 200 #Bo… -