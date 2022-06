Palermo in Serie B, James Pallotta si congratula: “Un altro passo verso la A” (Di lunedì 13 giugno 2022) Il messaggio pubblicato da James Pallotta, interessato alle quote del club di viale del Fante, dopo Palermo-Padova Leggi su mediagol (Di lunedì 13 giugno 2022) Il messaggio pubblicato da, interessato alle quote del club di viale del Fante, dopo-Padova

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA IL PALERMO TORNA IN SERIE B ?? - GoalItalia : Brunori manda al tappeto il Padova e porta il Palermo in paradiso: i rosanero centrano la promozione in Serie B ?? ? - gippu1 : Con l'arrivo di Cagliari, Genoa, Venezia, Bari e #Palermo la serie B passa in un colpo solo da 1 a 6 capoluoghi di… - serieB123 : SerieB BNEWS | Palermo ‘pazza’ di Brunori: ostacoli e mosse della Juve - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo in Serie B, James Pallotta si congratula: “Un altro passo verso la A” -