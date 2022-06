Orietta Berti: rivelazioni clamorose della cantante: “Se è in calore…” (Di lunedì 13 giugno 2022) L’artista da qualche settimana è al centro dell’attenzione grazie a un nuovo documentario Sky. Proprio durante una registrazione Orietta Berti ha fatto una clamorosa confessione. L’artista di Fin che la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 giugno 2022) L’artista da qualche settimana è al centro dell’attenzione grazie a un nuovo documentario Sky. Proprio durante una registrazioneha fatto una clamorosa confessione. L’artista di Fin che la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

GossipparoC : RT @Edithbellt: Comunque “La dolce vita” non malissimo, ma è sempre sullo stesso sound anni ‘60 di Mille. Però Mille era mille volte meglio… - about__sven : @DecameronDiaz ho provato a fare Orietta Berti come Lightning di FFXIII ma non è uscito un granché ?? - irene_rnd : Orietta Berti? - BrunoBrundu : @DIAVOLE13994496 una giovanissima Orietta Berti - Edithbellt : Comunque “La dolce vita” non malissimo, ma è sempre sullo stesso sound anni ‘60 di Mille. Però Mille era mille volt… -