Omolade, l'ex calciatore morto in auto: i compagni scesero in campo con la faccia dipinta di nero per lui (Di lunedì 13 giugno 2022) Lutto nel mondo del calcio. Akeem Omolade Oluwuashegun , 39enne nigeriano, è stato trovato morto in auto a Palermo in via Martoglio zona Ballarò. L'ex calciatore che nel 2003 aveva giocato in serie A ... Leggi su leggo (Di lunedì 13 giugno 2022) Lutto nel mondo del calcio. AkeemOluwuashegun , 39enne nigeriano, è stato trovatoina Palermo in via Martoglio zona Ballarò. L'exche nel 2003 aveva giocato in serie A ...

