MotoGP, Gas Gas "approderà" in top class nel 2023 con Tech3? Pol Espargarò e Remy Gardner i piloti, Ktm ci pensa (Di lunedì 13 giugno 2022) Negli ambienti di lingua tedesca, dunque fortemente legati a Ktm, ha cominciato a filtrare un'indiscrezione in ottica futura. Nel 2023 la Gas Gas, attuale potenza egemone del Mondiale di Moto3, potrebbe approdare in MotoGP appoggiandosi al Team Tech3 di Hervé Poncharal, al momento struttura satellite del costruttore austriaco. L'operazione è molto più semplice di quanto possa sembrare e il terreno affinché si concretizzi potrebbe essere fertile, andiamo a vedere perché. In primis va sottolineato come Gas Gas, per quanto spagnola, sia stata acquistata proprio da Ktm nel 2019. L'azienda fondata a Girona nel 1985 è quindi da tre anni sotto l'ombrello della Casa di Mattighofen. Pertanto Tech3 utilizzerebbe a tutti gli effetti delle Ktm identiche a quelle del Factory Team, ribattezzate però Gas Gas.

