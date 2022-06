Mertens rompe il silenzio | “Il mio futuro? Pensavo di restare al Napoli | ora voglio fare la scelta giusta”

Pubblicità

GoalItalia : Dries Mertens rompe il silenzio sul futuro: “Pensavo di restare al Napoli, voglio scegliere bene e trovare un bel c… - SIMONE4ESPOSITO : RT @NicoSchira: Dries #Mertens rompe il silenzio: “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club. Pensavo di restare al… - ganiyuridwanayo : RT @NicoSchira: Dries #Mertens rompe il silenzio: “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club. Pensavo di restare al… - morenoAlmare : RT @NicoSchira: Dries #Mertens rompe il silenzio: “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta e trovare un bel club. Pensavo di restare al… - gianpi36590925 : RT @GoalItalia: Dries Mertens rompe il silenzio sul futuro: “Pensavo di restare al Napoli, voglio scegliere bene e trovare un bel club” ??… -

Calciomercato Roma,il silenzio: annuncio ufficiale Dal ritiro della sua Nazionale,non ha usato mezzi termini per spiegare la sua situazione contrattuale: ' Voglio scegliere ...... ndr), Guedescon il Valencia. Il tentativo di Gattuso di due giorni fa ('Spero resti con noi'... Capitolo: l'agente continua ad offrire il belga a Roma e Lazio. Entrambi i club appaiono ...Pensavo di restare al Napoli, non ho ancora sentito nessuno ed è strano che abbiano aspettato così a lungo. Il belga parla alla vigilia della sfida con la Polonia in Nations League: 'Voglio solo fare ...(Polonia) - Il Napoli e Dries Mertens sono ormai a un passo dal dirsi addio. Dopo quasi un decennio l'attaccante belga - 397 partite e 148 gol in maglia azzurra - è pronto a trovarsi una nuova sistema ...