Malpezzi (Pd): 'La destra e soprattutto Salvini avevano usato il referendum come propaganda e invece...' (Di lunedì 13 giugno 2022) Un referendum nato morto anche perché le due vere questioni, ossia il fine vita e le droghe leggere sono sono state allesse dalla Corte Costituzionale e ii quesiti erano totalmente astrusi. "Il ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 giugno 2022) Unnato morto anche perché le due vere questioni, ossia il fine vita e le droghe leggere sono sono state allesse dalla Corte Costituzionale e ii quesiti erano totalmente astrusi. "Il ...

Pubblicità

globalistIT : - TV7Benevento : Mafia: Malpezzi, 'destra ci chieda scusa e prenda distanze da criminalità' - - infoitinterno : Verona, Malpezzi: destra scrive a Italia che non esiste più - infoitinterno : Verona: Malpezzi, 'destra scrive a un’Italia che non esiste più' - luca_ok : Il Carroccio ha inviato una lettera ai cittadini per invitarli a sostenere il sindaco uscente alle elezioni comunal… -