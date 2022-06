Macron: «La Francia è entrata in un’economia di guerra». E chiede un rafforzamento della difesa europea (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – Il presidente della Repubblica francese, Emmanuele Macron, fresco di conferma all’Eliseo, torna a parlare della situazione economica del proprio Paese e lo fa con toni non proprio rosei. Intervenendo all’inaugurazione del salone Eurosatory, Macron ha affermato che la Francia è «entrata in un’economia di guerra». Le parole di Macron Secondo Macron ci troveremmo di fronte ad una situazione in cui «è cambiato tutto», motivo per cui «non possiamo più vivere al ritmo, e direi con la stessa grammatica, di com’era fino ad un anno fa». Insomma, il conflitto in Ucraina avrebbe scompaginato le carte in tavola, aprendo ad una nuova fase, che corrisponderebbe a quella di «un’economia di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 13 giugno 2022) Roma, 13 giu – Il presidenteRepubblica francese, Emmanuele, fresco di conferma all’Eliseo, torna a parlaresituazione economica del proprio Paese e lo fa con toni non proprio rosei. Intervenendo all’inaugurazione del salone Eurosatory,ha affermato che laè «indi». Le parole diSecondoci troveremmo di fronte ad una situazione in cui «è cambiato tutto», motivo per cui «non possiamo più vivere al ritmo, e direi con la stessa grammatica, di com’era fino ad un anno fa». Insomma, il conflitto in Ucraina avrebbe scompaginato le carte in tavola, aprendo ad una nuova fase, che corrisponderebbe a quella di «di ...

