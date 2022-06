L’inflazione, gli errori della Bce e quello spettro del 2011. La versione di Codogno (Di lunedì 13 giugno 2022) La Banca centrale europea poteva fare di meglio e molto. Alzare il costo del denaro (25 punti il mese prossimo, forse 50 a settembre) ci può stare se L’inflazione in Europa viaggia su un ritmo dell’8,1%. Soprattutto se la stretta viene strombazzata a dovere settimane, mesi, prima. Il punto è però un altro. Se era lecito aspettarsi che gli spread sui titoli sovrani, a cominciare da quello italiano (oggi a 233 punti base e con un rendimento sul Btp decennale al 4%, ai massimi da otto anni) reagissero male alla stretta monetaria, è altrettanto lecito innervosirsi dinnanzi alle mancate indicazioni di Francoforte circa quel tanto invocato scudo da attivare qualora il costo del finanziamento del debito sfuggisse di mano. Di questo è profondamente convinto l’economista Lorenzo Codogno, professore alla London School of Economics, fondatore ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022) La Banca centrale europea poteva fare di meglio e molto. Alzare il costo del denaro (25 punti il mese prossimo, forse 50 a settembre) ci può stare sein Europa viaggia su un ritmo dell’8,1%. Soprattutto se la stretta viene strombazzata a dovere settimane, mesi, prima. Il punto è però un altro. Se era lecito aspettarsi che gli spread sui titoli sovrani, a cominciare daitaliano (oggi a 233 punti base e con un rendimento sul Btp decennale al 4%, ai massimi da otto anni) reagissero male alla stretta monetaria, è altrettanto lecito innervosirsi dinnanzi alle mancate indicazioni di Francoforte circa quel tanto invocato scudo da attivare qualora il costo del finanziamento del debito sfuggisse di mano. Di questo è profondamente convinto l’economista Lorenzo, professore alla London School of Economics, fondatore ...

Pubblicità

GPTurchi : RT @michele_geraci: Giavazzi ha ragione (in parte) È vero che la #BCE sta usando gli strumenti sbagliati: l’inflazione è importata, quindi… - michele_geraci : Giavazzi ha ragione (in parte) È vero che la #BCE sta usando gli strumenti sbagliati: l’inflazione è importata, qu… - TommyBrain : RT @scenarieconomic: @GuidoCrosetto carissimo @GuidoCrosetto mi spieghi perché il Giappone ha l'inflazione al 2,5 e tassi di interesse sui… - ManuelaDonghi : RT @LeFonti_Group: Nella puntata IL FATTO DI MARCOTTI @ManuelaDonghi e @gmarcotti, @MarcottiFinanza, commentano gli effetti della #BCE sui… - MarcellaSemera1 : Per quanto riguarda la sfiducia nella politica è cosa che stiamo vedendo in particolar modo da quando si è instaura… -