Letta | il Pd è primo partito | solo uniti battiamo la destra

Pubblicità

SerenaGiupponi : RT @Agenzia_Ansa: COMUNALI | Meloni soddisfatta: 'Trainiamo il centrodestra'. Letta: 'Il Pd è il primo partito d'Italia'. Conte: 'Dati ins… - Agenzia_Ansa : COMUNALI | Meloni soddisfatta: 'Trainiamo il centrodestra'. Letta: 'Il Pd è il primo partito d'Italia'. Conte: 'Da… - IvanoTironi : Secondo Pir#letta il @pdnetwork è il primo partito ?????????? mi sto scompisciando Povero minchione, secondo me crede… - capricorne_o : Comunali: Letta, il Pd è il primo partito d'Italia - Ultima Ora - ANSA - ErnestUdogwu : RT @GHERARDIMAURO1: Comunali: Letta, il Pd è il primo partito d'Italia -

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, in un video pubblicato su Instagram. 'Questa volta, già alturno abbiamo avuto tre vittorie importanti, con il sindaco Melucci riconfermato a ...E poi esce fuori il dato forse per noi più importante in questo momento, il Partito democratico è ilpartito d'Italia". Così il segretario del Pd, Enrico, commentando le amministrative in ...Roma, 13 giu. (askanews) - Il Pd è 'il pimo partito in Italia' e continuerà a costruire una coalizione la 'più unitaria possibile'. Lo ha detto ...(ANSA) - ROMA, 13 GIU - 'Quello che già oggi emerge chiaramente è che il centrosinistra vince quando è unito, quando lavora in modo più ...