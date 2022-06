Le offerte luce e gas per subentro e voltura nel 2022

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 13 giugno 2022) Cambiare casa spesso significa dover decidere a quale fornitoree gas affidarsi. Prendendo l’esempio di una casa in affitto, potrebbero essere necessarie due operazioni: lao il. Qual è la differenza tra questi due termini che vengono spesso confusi? In pratica, la volta non è altro che l’operazione con cui si procede al cambio d’intestatario di una forniturae gas già attiva, che è stata scelta e dunque attivata dal precedente inquilino. Ilè un’operazione simile, ma si differenzia per il fatto che il contatoree gas non è più attivo, quindi si dovrà procedere con una richiesta di riattivazione. Vediamo di seguito quali sono i costi e i tempi previsti per portare a termine una procedura dio ...