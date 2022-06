Lazio, Sarri vuole il difensore dell’Udinese: la trattativa! (Di lunedì 13 giugno 2022) Una delle squadre che durante quest’estate si prepara ad una mini-rivoluzione è sicuramente la Lazio di Maurizio Sarri. Tanti sono i giocatori che lasceranno la Capitale, da Strakosha, che vestirà la maglia del Fulham, a Luiz Felipe, che invece volerà in Spagna per giocare nel Real Betis, fino ad arrivare a Lucas Leiva, che ha già detto addio. Futuro in bilico anche per Acerbi, Milinkovic Savic e Luis Alberto, che potrebbero partire con le giuste offerte. Tare sta provando a cautelarsi con vari acquisti mirati. L’unico già certo di vestire la maglia biancoceleste è Marcos Antonio, regista classe 2000 ex Shaktar Donetsk, che andrà a colmare il vuoto lasciato da Lucas leiva. Molti giornali parlano anche di un interessamento per Ilic, giovane talento dell’Hellas Verona, che arriverebbe solo in caso di partenza di uno tra Milinkovic e Luis ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 13 giugno 2022) Una delle squadre che durante quest’estate si prepara ad una mini-rivoluzione è sicuramente ladi Maurizio. Tanti sono i giocatori che lasceranno la Capitale, da Strakosha, che vestirà la maglia del Fulham, a Luiz Felipe, che invece volerà in Spagna per giocare nel Real Betis, fino ad arrivare a Lucas Leiva, che ha già detto addio. Futuro in bilico anche per Acerbi, Milinkovic Savic e Luis Alberto, che potrebbero partire con le giuste offerte. Tare sta provando a cautelarsi con vari acquisti mirati. L’unico già certo di vestire la maglia biancoceleste è Marcos Antonio, regista classe 2000 ex Shaktar Donetsk, che andrà a colmare il vuoto lasciato da Lucas leiva. Molti giornali parlano anche di un interessamento per Ilic, giovane talento dell’Hellas Verona, che arriverebbe solo in caso di partenza di uno tra Milinkovic e Luis ...

AlfredoPedulla : Ieri incontro #Verona-#Lazio per #Iilic un nome inedito circa 10 giorni fa (27 maggio) e che piace molto a #Sarri.… - basone14 : @tradizionelazio Però essendo il fisico e la velocità sue peculiarità, mi sarei aspettato qualcosa in più anche con… - CMondavio : RT @tradizionelazio: ????| PARLA #PEDULLÀ: 'la #Lazio è pronta a migliorare l’offerta e a garantire i 3 milioni a stagione (ne erano stati of… - SciabolataFFP : Kepa Arrizabalaga: classe 1994 di Ondarroa, cresciuto nell'Athletic Bilbao, 1.201 minuti giocati in stagione, pare… - tradizionelazio : ????| PARLA #PEDULLÀ: 'la #Lazio è pronta a migliorare l’offerta e a garantire i 3 milioni a stagione (ne erano stati… -