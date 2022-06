Iva Zanicchi a Ballando Con Le Stelle | le prime dichiarazioni

(Di lunedì 13 giugno 2022) Le voci sulla partecipazione di IvaCon Letrovano conferma oggi, lunedì 13 giugno, in un’intervista rilasciata dalla stessa aquila di Ligonchio. IvaCon LeLa voce di Voglio Amarti ha parlato questa mattina ai microfoni di Grazie Dei Fiori, show radiofonico condotto da Pino Strabioli su Radio 2. Nei giorni scorsi è stato reso noto che Milly Carlucci stesse preparando il cast per la prossima stagione del programma, e tra i nomi dei VIP candidabili come concorrenti era spuntato quello di Iva. Fino a queste ore il nome della cantante non era confermato, fino alle ultimerilasciate durante il suo intervento. “Sai che io sono una chiacchierona, ti posso dire cosa farò ...

C'è tanto della vita di, degli odori e dei paesaggi della sua infanzia, di quelle terre dell'Appennino tosco emiliano in cui è cresciuta, così come della passione che mette in tutte le ...Dopo Sanremo e il nuovo disco, un romanzo. "Un altro giorno verrà" (Rizzoli) è il quarto libro di, l'ennesima conferma del suo talento da scrittrice. Una storia familiare ambientata nei luoghi della sua infanzia, tra fantasia e realtà, con tanto di scene d'amore a dir poco ...