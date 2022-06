Incidente sul lavoro a Mantova | operaio cade da ponteggio e muore

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Un, le cui generalità non sono note, è morto dopo essere caduto da unnel cantiere in cui stava lavorando a. L’è avvenuto attorno alle 9.30 in via Salandri. La dinamica, fa sapere Areu, è al vaglio delle forze dell’ordine. Nell’impatto l’uomo ha riportato traumi multipli ed è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio. Sul posto sono intervenuti: un’automedica, un’ambulanza, Ats e le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Italia Sera.

Sin da subito si è compresa la gravità dell', tant'è cheposto sono sopraggiunte 4 ambulanze, più un elicottero ed un'automedica. Le condizioni più gravi sono apparse proprio quelle del ...Sarà da accertare la dinamica dell'stradale avvenuto poco fa, a Brusnengo, sulla Provinciale per Gattinara. Un'auto, per cause da accertare, si è ribaltatatratto di strada riportando gravi danni alla carrozzeria. Alla ... Mantova, incidente sul lavoro: operaio cade da un ponteggio e muore Le condizioni più gravi sono apparse subito del 12enne, che era stato ricoverato in rianimazione all'ospedale di Novara, dove poi ne è stato dichiarato… Leggi (Unioneonline/D) In gravi condizioni un r ...Un operaio è morto stamani in un incidente sul lavoro avvenuto a Mantova. L'uomo è caduto attorno alle 9.30 da un ponteggio di un cantiere in via Pellegrino Salandri e ha riportato traumi e fratture.