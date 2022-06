Il Pd è primo, flop di M5s. Il Centrodestra unito vince, FdI supera la Lega (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Il Centrodestra (unito) vince. Ma il primo round della competizione interna se lo aggiudica Fratelli d'Italia che sorpassa, anche al nord, la Lega. Dove il Centrodestra si presenta diviso, invece, la spunta il centrosinistra, con il Pd che ipoteca il podio e si prepara a appuntarsi sul petto la medaglia di primo partito. Crolla il Movimento 5 stelle, l'altra 'gamba' del campo largo voluto dal segretario dem Enrico Letta. E' il quadro che si delinea a urne chiuse, quando i risultati delle elezioni comunali non sono ancora definitivi. Al di là dei singoli risultati nelle realtà locali, le elezioni amministrative sono il primo test per i partiti in vista delle future alleanze per le politiche del 2023. E il quadro presenta luci e ombre in entrambi ... Leggi su agi (Di lunedì 13 giugno 2022) AGI - Il. Ma ilround della competizione interna se lo aggiudica Fratelli d'Italia che sorpassa, anche al nord, la. Dove ilsi presenta diviso, invece, la spunta il centrosinistra, con il Pd che ipoteca il podio e si prepara a appuntarsi sul petto la medaglia dipartito. Crolla il Movimento 5 stelle, l'altra 'gamba' del campo largo voluto dal segretario dem Enrico Letta. E' il quadro che si delinea a urne chiuse, quando i risultati delle elezioni comunali non sono ancora definitivi. Al di là dei singoli risultati nelle realtà locali, le elezioni amministrative sono iltest per i partiti in vista delle future alleanze per le politiche del 2023. E il quadro presenta luci e ombre in entrambi ...

Pubblicità

BrianzaSociale : #Trenord: primo giorno della nuova corsa del treno da #Lecco 10.36, primo flop, soppresso - MerateOnline - GazzettaDelSud : ??? #Amministrative2022: #Pd primo partito, flop #M5s. Il #centrodestra unito vince: #FdI supera la #Lega anche al n… - infoitinterno : Elezioni: Pd primo partito con oltre il 24%, flop della Lega superata da Fratelli d'Italia, exploit per la lista di… - 7princ_8 : @pennatheboss A me personalmente non fanno impazzire entrambe a primo ascolto ma non grido alla hit né al flop - DomaniGiornale : Quali risultati produce questo flop? Il primo è l’ennesima sconfitta mediatica di #Salvini, che si era personalment… -