Il messaggio di Anonymous all'Italia: «Su Killnet eccessivo allarmismo dei media» (Di lunedì 13 giugno 2022) Da Anonymous all'Italia. Uno dei canali ricollegabili al collettivo internazionale di Anonymous ha pubblicato un messaggio video per spiegare cosa sia successo con Killnet e Legion che, nel corso del mese di maggio, hanno preso più volte di mira le nostre istituzioni. In realtà, nella comunicazione che è stata rivolta all'audience italiana si fa riferimento all'eccessivo allarmismo che i media hanno riservato ai due gruppi di hacktivisti filo-russi. Inoltre, Anonymous ha fatto riferimento anche alla rete dei cosiddetti "Z" italiani, coloro che – per inciso – hanno diffuso una propaganda russa in lingua italiana attraverso i social network. LEGGI ANCHE > Cos'è il video di Anonymous Italia che se la prende con ...

