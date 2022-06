Harry e Carlo | l’incontro segreto durante il Giubileo

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il principe, Meghan e l’erede al trono avrebbero avuto un incontrole celebrazioni per il, ma i risultati sarebbero stati deludenti. Un incontro privato, anzi, addiritturaper tentare una mediazione tra i Sussex e i Windsor. Ci avrebbero provato il principee Meghan, ma a quanto pare con scarsi risultati, almeno stando al Mirror. I duchi avrebbero sperato di ricucire i rapporti con la royal family, di ricevere un’accoglienza calorosa. Invece avrebbero trovato un muro di diffidenza e sospetti. Lo stesso muro che proprio loro hanno contribuito a innalzare con le dichiarazioni pubbliche e lo spettro del memoir del duca di Sussex. Nonostante i tentativi di dialogo trae ...

Pubblicità

ilgiornale : Un incontro segreto tra Harry, Meghan e il principe Carlo durante le celebrazioni per il #Giubileo di #Elisabetta:… - kopp_co : #Domenica Il principe Harry, Meghan Markle, ha incontrato segretamente il principe Carlo Camille durante il… - VanityFairIt : Durante il Giubileo di platino della nonna, la Regina Elisabetta II d'Inghilterra, il figlio di Carlo e Diana si sa… - antoguerrera : “Elisabetta II? Il fuoco del Giubileo. Carlo? Sarà una sorpresa. William? Una noia mortale. Harry? Tornerà in ginoc… - FinarMariasole : RT @VanityFairIt: Dalla pernacchia a mamma Kate al «ti tengo d'occhio» a cui ha costretto Mike Tindall, fino alla tregua tra le braccia di… -

...Diano saluterà l'arrivo dell'estate con " Divertiamoci a Diano Marina " " Notte Bianca a tema... che si terrà a Villa Scarsella (Viola Ardone, Antonella Viola, AndreaCappi , Luca Bianchini,...Un incontro privato, anzi, addirittura segreto per tentare una mediazione tra i Sussex e i Windsor. Ci avrebbero provato il principee Meghan, ma a quanto pare con scarsi risultati, almeno stando al Mirror . I duchi avrebbero sperato di ricucire i rapporti con la royal family, di ricevere un'accoglienza calorosa. ...Le celebrazioni per il Giubileo di platino della regina Elisabetta II si sono appena concluse ma i retroscena continuano a far parlare.Harry e Meghan sarebbero stati avvistati mentre uscivano da Clarence House, la residenza di Carlo e Camilla. Il principe di Galles, il figlio e la nuora si sarebbero incontrati nel segreto più ...