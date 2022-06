Pubblicità

luca_mngr : #GOLFTV @AleBellicini beh oggi qualità colpi di Rory al pari di quelli del vincitore Charl SCHWARTZEL sul LIV golf… - dsvisuals : Ciao ragazzi, ma questo tifo da Ryder per Rory è perché sono contenti che non vinca un giocatore US? O questo campa… - patriziobarban3 : Tifo x Rory e Rose ma se oggi arriva un playoff x questa qualità di golf non mi dispiacerebbe... #golftv - matteo71221764 : #golftv dopo una gara al golf Lignano oggi con golf pesante ???? vedere Rory mi fa venire voglia di tornare in campo pratica subito ???? Matteo - simonet78598571 : Ho scritto nella chat dei compagni di golf……di correre ad accendere la tv perché di queste giornate che combinano i… -

OA Sport

L'RBC Canadian Open torna protagonista del PGA Tour di, dopo due anni di assenza causa Covid. Il torneo si svolgerà al St. George's G&CC di Toronto ... Justin Thomas (sesto),McIlroy (ottavo) ...Uno scisma, per il. La minaccia di sanzioni - tipo l'esclusione dalla Ryder Cup - non fa evidentemente breccia, c'è una montagna di soldi in gioco. 'Tre mesi fa - scrive il Times -McIlroy ... Golf: Rory McIlroy torna a ruggire, suo il Canadian Open su Tony Finau e Justin Thomas Rory McIlroy concedes his record in the US Open is “weird ... Maybe it’s something to do with the fact that Mike Davis (former USGA chief executive) doesn’t set the golf courses up, either. “Not ...Ventunesima vittoria sul PGA Tour per Rory McIlroy. Il nordirlandese vince il Canadian Open sponsorizzato RBC grazie a uno splendido ultimo giro in -8 (anche se, paradossalmente, non è il migliore di ...