Giustizia | Calderoli | Abbiamo perso | avanti con modifiche riforma Cartabia

Pubblicità

LegaSalvini : Referendum sulla Giustizia, Roberto #Calderoli: “Lamorgese deve dimettersi” 'Il responsabile della regolarità del… - SIPARISipari : RT @ilfoglio_it: Si tratta della consultazione referendaria meno partecipata della storia italiana. Una sconfitta epica per la Lega. Salvin… - ilfoglio_it : Si tratta della consultazione referendaria meno partecipata della storia italiana. Una sconfitta epica per la Lega.… - Marco02839896 : RT @Libero_official: #Referendumgiustizia falliti, niente #quorum. #Calderoli: 'Avevo scritto a #Mattarella e #Draghi, mai avuto risposta'… -

...ministro Robertoaveva invece parlato di complotto della Corte Costituzionale e del governo Draghi . Ringrazia i "10 milioni di italiani che hanno scelto di votare per cambiare la"...Lo ha detto il senatore Robertodurante la conferenza stampa convocata nella sede della Lega in via Bellerio a Milano per commentare l'esito dei referendum sulla. "Lunedi' sera in ...Si tratta della consultazione referendaria meno partecipata della storia italiana. Una sconfitta epica per la Lega. Salvini non si mostra e ringrazia gli elettori in un tweet, Calderoli grida al ..."Secondo me c'è stato un complotto che ha agito con singoli soggetti, magari non in forma associativa, affinché questo quorum non potesse essere raggiunto. Il vicepresidente del Senato Roberto Caldero ...