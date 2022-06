Floriano | “Futuro? Il mio contratto è in scadenza Dalla D alla B con il Palermo…”

Pubblicità

, nonostante l'età, ha gran classe; peccato che non riesca a fare 90 minuti, ha fatto delle ... Se mi fanno lavorare in un certo modo spero che sia Palermo il mio. Sento la Sicilia come ...Azione, con Progresso per Todi e Todi Civica, appoggia invecePizzichini. A Narni (55,8%) ...5%), dove l'uscente Marisa Angelini (Paese è) deve respingere l'assalto tentato da Francesco ...Le dichiarazioni di Roberto Floriano, attaccante del Palermo, a proposito della promozione in Serie B conquistata contro il Padova ...Il Palermo dovrà difendere lo 0-1 dell’andata all’Euganeo, conquistato grazie al gol di Floriano. I rosanero avranno a disposizione due risultati su tre per ottenere la Serie B e potranno contare ...