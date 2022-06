Flop Referendum Giustizia, quorum lontanissimo: percentuali al 20% (Di lunedì 13 giugno 2022) Come da pronostico della vigilia, sono stati pochissimi gli italiani recatisi alle urne per il voto sul Referendum Giustizia promosso da Lega e Radicali. Meno di un italiano su 4, infatti, ha espresso la propria preferenza sui cinque quesiti sui quali il Paese era chiamato a decidere. Uno dei risultati “peggiori” nella storia dei Referendum italiani, che tuttavia nel caso degli abrogativi non ha quasi mai raggiunto la percentuale minima per la convalida. Dal 1995 ad oggi, solo il Referendum del 2011 su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento ha superato il quorum del 50%. Come preventivabile una differenza sostanziale di percentuale si è contraddistinta nei comuni coinvolti anche nelle elezioni amministrative: un numero in ogni caso non sufficiente alla convalida. Voto che dunque non ... Leggi su zon (Di lunedì 13 giugno 2022) Come da pronostico della vigilia, sono stati pochissimi gli italiani recatisi alle urne per il voto sulpromosso da Lega e Radicali. Meno di un italiano su 4, infatti, ha espresso la propria preferenza sui cinque quesiti sui quali il Paese era chiamato a decidere. Uno dei risultati “peggiori” nella storia deiitaliani, che tuttavia nel caso degli abrogativi non ha quasi mai raggiunto la percentuale minima per la convalida. Dal 1995 ad oggi, solo ildel 2011 su acqua pubblica, nucleare e legittimo impedimento ha superato ildel 50%. Come preventivabile una differenza sostanziale di percentuale si è contraddistinta nei comuni coinvolti anche nelle elezioni amministrative: un numero in ogni caso non sufficiente alla convalida. Voto che dunque non ...

