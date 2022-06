Fino al 23 giugno possibilità di richiesta del contributo wedding e intrattenimento (Di lunedì 13 giugno 2022) Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 8 giugno 2022, ha previsto la possibilità di chiedere, sino al 23 giugno 2022 compreso, il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1 del Dl 73/2021 per le imprese del wedding, dell’intrattenimento, della ristorazione e dei comparti collegati. La relativa istanza, che deve essere trasmessa in maniera telematica dal portale “Fatture e Corrispettivi”, può essere inviata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario e dovrà contenere un’autocertificazione che attesti la presenza delle condizioni necessarie per accedere al beneficio. Nello specifico l’attività svolta in via prevalente dovrà essere ricompresa tra quelle indicate nell’allegato 1 del Dm del 30 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 82022, ha previsto ladi chiedere, sino al 232022 compreso, ila fondo perduto di cui all’articolo 1-ter, comma 1 del Dl 73/2021 per le imprese del, dell’, della ristorazione e dei comparti collegati. La relativa istanza, che deve essere trasmessa in maniera telematica dal portale “Fatture e Corrispettivi”, può essere inviata direttamente dal contribuente o tramite un intermediario e dovrà contenere un’autocertificazione che attesti la presenza delle condizioni necessarie per accedere al beneficio. Nello specifico l’attività svolta in via prevalente dovrà essere ricompresa tra quelle indicate nell’allegato 1 del Dm del 30 dicembre 2021 pubblicato in Gazzetta ...

