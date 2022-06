Elezioni comunali 2022, Tommasi in testa: proiezioni (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Elezioni comunali a Verona. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle Elezioni comunali a Verona, è avanti l’ex calciatore Damiano Tommasi, sostenuto dal centrosinistra, con il 40,9%, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina con il 28,4%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) –a Verona. In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, allea Verona, è avanti l’ex calciatore Damiano, sostenuto dal centrosinistra, con il 40,9%, seguito dal sindaco uscente Federico Sboarina con il 28,4%, sostenuto da Fdi, Lega e liste civiche, Flavio Tosi, sostenuto da Forza Italia e liste civiche è invece al 25,8%. Alberto Zelger (liste civiche) è al 3,6%. L'articolo proviene da Italia Sera.

