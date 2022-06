Covid | 10 371 i nuovi casi | 41 le vittime | aumentano i ricoveri

(Di lunedì 13 giugno 2022) Sono 10.371 ipositivi al Coronavirus in Italia, su un totale 74.636 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal Ministero della Salute. I deceduti nelle ultime 24 ore sono 41, per un totale di 167.432 persone scomparse da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sono 616.928. Le persone attualmente ricoverate negli ospedali italiani per patologie legate alsono 4.403 (102 in più di ieri), dei quali 193 in terapia intensiva (10 in più di ieri). (ITALPRESS). Photo www.agenziafotogramma.it

