Comunali | l’ex calciatore Damiano Tommasi in vantaggio a Verona

(Di lunedì 13 giugno 2022), candidato del campo largo di centrosinistra (Pd-M5S-Azione), è in testa acome candidato sindaco con il 41,5% delle preferenze. E’ quanto risulta dalle prime proiezioni Swg per La7 su una copertura del 5%.è insul sindaco uscente Federico Sboarina (Lega–Fdi) con il 30,50% eprimo cittadino Flavio Tosi (ex leghista sostenuto da liste civiche e Fi) che raccoglie il 23,9% dei voti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... prima proiezione: Tommasi in vantaggio In base alla prima proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai, con una copertura del campione del 5%, alle elezionia Verona, è avanti......2022 - Spoglio in corso anche a Taranto per le elezioni... Walter Musillo ,segretario del Pd negli anni passati, che ... Fratelli d'Italia e Lega, che però è presente col nome "Prima'...