Charlotte Gainsbourg racconta la madre in Jane By Charlotte (Di lunedì 13 giugno 2022) Life&People.it Arriva finalmente in sala il film documentario "Jane By Charlotte", la pellicola d'esordio di Charlotte Gainsbourg interamente dedicata alla madre, l'icona francese Jane Birkin. Il lungometraggio, dopo essere stato proiettato in anteprima al Festival di Cannes 2021 e aver raccolto consensi in eventi di settore come il Tff di Torino, sarà disponibile al cinema tra pochi giorni, a partire dal 16 giugno, su distribuzione Wanted. Gli anni d'amore e di follia con Serge Gainsbourg Nel corso dei 90 minuti, questa la durata del film, Charlotte si fa raccontare dalla madre gli anni "di fuoco", di amore, di provocazione e di follia passati con lo storico ...

Neil Bennett è in vacanza in un resort di lusso ad Acapulco insieme alla sua famiglia: Alice (Charlotte Gainsbourg) e i ragazzi Colin (Samuel Bottomley) e Alexa (Albertine Kotting McMillan). L'... Charlotte Gainsbourg e l'amore per mamma Jane Birkin E' stato il suo film di esordio alla regia e non a caso: Jane by Charlotte, il film che Charlotte Gainsbourg ha dedicato alla madre Jane Birkin, è stato un modo per dire a questa artista, mito ingombrante, musa non solo per suo padre Serge ma anche per tanti altri, quanto bene le volesse.